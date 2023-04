We zeggen niet meer “hoe is’t” maar “waar ben je”: 50 jaar geleden rinkelde het belletje dat de wereld veranderde

Maandag is het exact vijftig jaar geleden dat de Amerikaanse ingenieur Martin Cooper het allereerste gsm-gesprek voerde. Met een toestel zo groot en zo zwaar als een baksteen, waarvoor je – toen het op de markt kwam – het equivalent van 10.000 euro moest betalen. Een halve eeuw later is duidelijk hoe groot de impact van de mobiele revolutie is geweest. En Cooper zelf? Die heeft een beetje spijt.