Nog één keer knallen, en dan stopt Victor uit ‘Blind Getrouwd’ met populair dj-duo: “Het nachtleven begint steeds meer te wegen”

Victor Van Meerten (34), ex-deelnemer van het VTM-programma Blind Getrouwd, vormt al vijftien jaar een hip dj-koppel met zijn Arendonkse jeugdvriend Benjey Van Beers (33). Overal waar de twee vrolijke vrienden de voorbije jaren achter de discobar stonden, staken ze het kot in brand, van Arendonk Zingt & Swingt en Vrijkermis in Arendonk tot Sunrise in Lille, Hellow Yellow in Geel en de After Maïs Party in Kasterlee.

Zuiplied in top 50 van Spotify

Hun tophit aller tijden is Aoerendoenk, een lollig zuiplied dat in 2019 zelfs even in de top 3 stond van de Viral Top 50 van Spotify, de lijst van meest gedeelde nummers van het moment in België. De videoclip haalde toen bijna 150.000 views op YouTube. Later volgden nog meer schijven en clips met een gelijkwaardig humor- en partygehalte, waaronder De Kempen is van os en Bazen van de nacht. (Lees verder onder de foto)

Ook vorig jaar staken Benjey (links) en Victor (rechts) van Studio Vibe het kot in brand op de Stellastage van Arendonk Zingt. “A-a-a Aorendoenk!” — © Romi

Waarom Studio Vibe er nu de stekker uittrekt? “Het is goed geweest”, zegt Victor, die overigens na vier jaar nog altijd gelukkig getrouwd is met Line. “Benjey wilde er nog wel even mee doorgaan, maar bij mij begint het nachtleven te wegen. Ik merk ik dat ik na elke fuif meer en meer tijd nodig heb om te bekomen. We hebben een prachtig afscheidsjaar gehad, met veel dikke feestjes. Nu willen we nog één keer knallen op de Stellastage van Arendonk Zingt & Swingt. AZS is een topevenement waar iedereen uit Arendonk en omstreken alleen maar trots op kan zijn. Hier staan we altijd met heel veel goesting op het podium.”

Derde podium

De Stellastage is het derde podium van AZS waar jonge lokale dj-talenten de kans krijgen om festivalervaring op te doen en zich onbevangen te smijten. De mannen van Studio Vibe sluiten het ‘bierpodium’ af. Dj Chaos, Bass Shaker, Apollo, Track & Teur en Hiejete Golven gaan hen voor. “De sfeer is altijd verzekerd op de Stellastage, met allemaal bekende gezichten op en voor het podium”, zegt de Arendonkse dj-producer Thomas Wouters (24) van Hiejete Golven. (Lees verder onder de foto)

© rr

Ook de affiche voor de Bemdstage en het hoofdpodium is intussen nagenoeg compleet. De Nederlandse rapper Jebroer, bekend van de omstreden hit Kind van de Duivel, en het aanstormende Belgische dj-talent Amber Broos zijn de toppers in de Bemdhal. Het hoofdpodium in de tent wordt straks het exclusieve worstelperk van Vlaamse vedetten, met onder andere Regi Penxten van Milk Inc., Günther Neefs, Laura Tesoro en Samson & Marie.

De 21ste editie van het gratis popfestival AZS vindt plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei op de Bemdweide in Arendonk. Er worden meer dan 20.000 bezoekers verwacht. De opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel: de helft naar de Chiro van Arendonk en de andere helft naar G-Sport Vlaanderen.

“We willen nog één keer knallen”, zeggen de twee vrolijke vrienden van Studio Vibe. — © EMA