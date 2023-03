Nestlé sluit Franse fabriek die in opspraak kwam door pizza’s besmet met E. colibacterie

Nestlé heeft donderdag de definitieve sluiting aangekondigd van de Buitoni-fabriek in het Noord-Franse Caudry. De fabriek stond centraal in een gezondheidsschandaal rond pizza’s besmet met de E. colibacterie. Consumenten zouden ziek geraakt zijn en mogelijk is het overlijden van twee kinderen veroorzaakt door de besmetting. De verkoop stortte in nadat het nieuws bekendraakte.