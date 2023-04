Dieter (42) en Thomas (27) Lefevere, de zonen van: “Wat we ook doen, zo goed als onze pa zullen we het waarschijnlijk nooit kunnen”

De oudste is 42, loodgieter en in zijn vrije tijd vipchauffeur/manusje-van-alles bij Soudal-Quickstep. De jongste is net 27 geworden, helikopterpiloot, ethisch hacker en luchtverkeersleider in opleiding. Hun vader is 68 en manager van een van de meest succesvolle wielerploegen uit de Vlaamse geschiedenis en heet Patrick Lefevere. Zijn twee zonen Dieter – de oudste – en Thomas – de jongste – dragen hun familienaam met trots, ook al doen ze hun best om vooral hun voornaam te laten klinken. “We willen ons pad zelf leggen. Op onze manier. Want beter dan onze vader zullen we het toch nooit kunnen.”