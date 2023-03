Sigaretten of kraslot kopen? Eerst voor de scanner staan om te zien of je niet te jong bent

Jonge klanten die krasloten of rookwaren willen kopen, moeten in de Antwerpse krantenwinkel De Koerant voortaan eerst voor een scanner passeren. Groen licht betekent dat er geen probleem is, rood wil zeggen dat ze mogelijk te jong zijn. Het gaat voor alle duidelijkheid om een proefproject.

Wie geen 18 jaar is, mag geen producten van de Nationale Loterij kopen. Ook geen tabak of sigaretten. Maar het is voor uitbaters van krantenwinkels niet altijd gemakkelijk om dat te controleren. Bovendien leidt het wel eens tot verbale of zelfs fysieke agressie.

Perstablo, de federatie van krantenwinkels, start daarom met een proefproject in Berchem. In krantenwinkel De Koerant, in de Statiestraat, staat vanaf vandaag een slimme camera die de leeftijd van klanten moet controleren.

“Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen of iemand jonger of ouder dan 18 jaar is. Daarom proberen we een computerprogramma uit. Twee weken lang. Nadien volgt een evaluatie om te zien of het werkbaar is voor de winkeluitbater. En evalueren we nadien hoe groot de foutmarge is van het systeem, maar vooral ook hoe de klanten reageren”, zegt Yannick Gyssens, gedelegeerd bestuurder van Perstablo.

Als jongeren sigaretten willen kopen, moeten ze voor de camera passeren voor een visuele analyse. “Geeft die groen licht, is het in orde. De klant is oud genoeg. Rood licht wil zeggen dat de klant volgens de computer geen 25 jaar is.”

Rood of groen licht

Waarom staat de leeftijd op 25 jaar? “Op die manier kan de foutmarge van het systeem gereduceerd worden naar 98 procent. Op basis van gezicht een onderscheid maken tussen 17, 18 en 19 jaar is heel moeilijk”, klinkt het.

© Jan Van der Perre

© Jan Van der Perre

Krijgt de klant een rood licht, dan zal gevraagd worden om zijn identiteitskaart of rijbewijs te laten inscannen. De computer controleert dan of de foto klopt met de persoon die in de winkel staat, en controleert de leeftijd. Is de klant 18 jaar of ouder, krijgt hij een groen licht. Rood betekent dat hij te jong is en dus geen tabaksproducten of kansspelproducten kan kopen.”

Het systeem is afgetoetst bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Maar aangezien er niets wordt opgeslagen, zou er geen probleem zijn.

“Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een proefproject. Of het haalbaar is om het op grote schaal uit te rollen, zal pas nadien blijken. Veel zal uiteraard ook afhangen van het prijskaartje dat er aan vast hangt. Daar hebben we op dit moment nog geen zicht op. Eerst kijken of het werkbaar is voor de verkoper, hoe de klant reageert of hoe accuraat het systeem is”, zegt Yannick Gyssens.