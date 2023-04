Hij is Vlaming, was twintig jaar professor kwantummechanica in Oxford, werkt aan een revolutie in artificiële intelligentie en heeft een boek uit waarin hij de complexe taal van wiskundige formules herleidt tot eenvoudige pictogrammen. En o ja, in zijn vrije tijd maakt hij metalmuziek in zijn schuur. Maak kennis met Bob Coecke, de rock-’n-rollprofessor.