Lanaken/Pelt

In haar linkerhand een spuit en in de rechterhand een doek met ether. Zo stond een 46-jarige Peltse arts op 29 mei 2019 naast het bed van haar liefdesrivale in Lanaken. “Ik wou enkel met haar praten. Opdat ze zou luisteren, had ik hulpmiddelen bij om een schrikeffect te creëren”, benadrukte de verdachte donderdag in de Tongerse correctionele rechtbank.