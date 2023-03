Gilles Ruyssen bulkt van vertrouwen bij FCV Dender na overstap van RWDM: “Liever bikkelen tegen de degradatie op het veld dan moeten toekijken vanop de bank”

Bij RWDM raakte centrale verdediger Gilles Ruyssen dit seizoen verrassend op een zijspoor. De Ekenaar droeg in het Edmond Machtensstadion de aanvoerdersband toen hij zijn basisplaats kwijtspeelde. In het Dender Football Complex werd Ruyssen wel meteen een onomstreden sterkhouder.

Gilles Ruyssen ruilde de titelstrijd bij RWDM in voor het degradatiegevecht bij FCV Dender, maar maalt daar niet om. “Ik bikkel liever tegen de degradatie op het veld dan te moeten toekijken vanop de bank”, klinkt het resoluut bij Ruyssen. “Mijn verwijzing naar de bank was een verrassing, maar de keuzes van een coach moet je accepteren. Toen Dender aanklopte, ging ik meteen overstag. Ik tekende een contract van 2,5 jaar, wat op een langetermijnvisie wijst. Dender koestert de ambitie om uit te groeien tot een stabiele profclub. Daar wil ik graag aan meewerken.”

Ruyssen kreeg meteen een nieuwe coach bij Dender. “Ik werd aangeworven toen Regi Van Acker nog aan het trainersroer stond. Ik ben ervan overtuigd dat Van Acker uitstekend werd leverde. Met Timmy Simons sloeg Dender een nieuwe weg in. Het gaat er nu net iets professioneler aan toe. Simons heeft oog voor details die op termijn enkele procentjes winst moeten opleveren.”

“Dender kampte dit seizoen met een slechte thuisreputatie, maar in deze play-offs werd met die negatieve trend gebroken. Ik ben ervan overtuigd dat we ook tegen Jong Genk aan het langste eind kunnen trekken” Gilles Ruyssen, FCV Dender

Op Sclessin liet Dender in de toegevoegde tijd de zege door de vingers glippen tegen SL16. “We verdienden de overwinning en daarom smaakte die late tegentreffer minuut extra zuur”, zegt Ruyssen. “We konden de kloof met rode lantaarn Excelsior Virton uitbouwen tot tien punten en al een serieuze stap richting behoud zetten. We kijken trouwens in eerste instantie naar boven en niet achterom. Onze coach stelde als doel om als ploeg de meeste punten te sprokkelen in de Relegation play-offs. We zitten alvast op schema. Na vier speeldagen doet enkel Lommel SK met een zeven op twaalf even goed als wij. Toch jammer dat we onze dominantie tegen SL16 niet konden omzetten in een verdiende overwinning.”

Aan ambiance geen gebrek

Ruyssen wil na de thuisoverwinningen tegen Virton en SK Deinze de lijn op eigen veld doortrekken tegen Jong Genk. “Dender kampte dit seizoen met een slechte thuisreputatie, maar in deze play-offs werd met die negatieve trend gebroken. Ik ben ervan overtuigd dat we ook tegen Jong Genk aan het langste eind kunnen trekken voor eigen publiek. Dender beschikt over een veeleer kleine aanhang, maar aan ambiance ontbreekt het toch nooit in Denderleeuw. Ik kan de steun van onze spionkop best pruimen. Onze fans staan steeds achter de ploeg en vertolken voorbeeldig hun rol van twaalfde man.”

Dender telt bij aanloop naar een dubbele confrontatie met Jong Genk één punt meer dan de Genkies en liep in de reguliere competitie tegen een thuisnederlaag aan. “Genk brengt uitstekend en offensief geïnspireerd voetbal”, weet Ruyssen. “Het telt vele tieners in de rangen met enorme kwaliteiten en de ploeg is intussen goed op elkaar ingespeeld. Het komt eropaan om het offensieve geweld aan banden te leggen. Voorts moeten we onze ervaring en maturiteit koppelen aan strijdkracht en geestdrift.”