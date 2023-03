Vrijdag nieuwe bijzondere ondernemingsraad bij TotalEnergies

Bij olie- en gasbedrijf en tankstationuitbater TotalEnergies is vrijdag een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland. Eerder deze maand had het bedrijf aangekondigd de 619 tankstations in België en Luxemburg te verkopen. TotalEnergies hevelt ze over naar een joint venture, waarin het Canadese Couche-Tard de meerderheid zal hebben.

De vakbonden BBTK, CNE Industrie en ACV bouw - industrie & energie laten via een persbericht weten dat het personeel van de hoofdzetel alvast niet overtuigd is. Zij kwamen voorbije woensdag samen, maar “het discours van hun werkgever was duidelijk onvoldoende om hen te overtuigen, laat staan dat van hun Canadese overnemer”. En er waren reeds “honderden” vragen binnengelopen via een anonieme mailbox.

“Voor de syndicale onderhandelaars heeft dit de kans gegeven om een aantal duidelijke eisen te bepalen, die zullen gesteld worden op een nieuwe bijzondere ondernemingsraad, die vrijdag gepland is, van 10 tot 15 uur, op de hoofdzetel van TotalEnergies”, dixit de bonden.

Vorige week woensdag was er een eerste bijzondere ondernemingsraad, na de aankondiging van de plannen medio maart. In de tankstations en bijhorende winkels werken volgens BBTK zowat 900 mensen in ons land, bij de ondersteunende diensten nog eens 130.

TotalEnergies baat in België en het groothertogdom 619 tankstations uit. De uitbating gaat naar een joint venture, waarin de Franse oliereus nog 40 procent aanhoudt. De 1.198 tankstations in Duitsland en 392 in Nederland verkoopt TotalEnergies wel volledig aan Couche-Tard. Het is niet de eerste keer dat het Franse bedrijf tankstations van de hand doet. Sinds 2015 verkocht het zijn tankstations in Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Couche-Tard baat in Noord-Amerika onder meer winkels en locaties met een restaurantaanbod, winkel en tankstation uit. Het bedrijf is in enkele Europese landen al aanwezig met tankstations en/of winkels met tankstation.