Meer dan de helft van de Belgen eet minstens 4 keer per week vlees

Meer dan de helft van de Belgen (56%) eet minstens 4 keer per week vlees, inclusief gevogelte. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de smaak en veelzijdigheid van vlees, de gewoonte om vlees te eten en de voedzaamheid van vlees. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox, uitgevoerd in februari 2023 in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

In 2022 kocht de Belg 4,2 kilo rundvlees, 5,8 kilo varkensvlees, 0,5 kilo kalfsvlees, 5,7 kilo mengelingen van deze verse vleessoorten en 8,9 kilo vers gevogelte om thuis te verbruiken. 57 procent van de Belgen let bij zijn aankoop van vers vlees op de herkomst. 94 procent van die groep heeft een voorkeur voor inlands vlees. Ze hebben er vertrouwen in en willen de inlandse economie steunen door voor Belgisch vlees te kiezen. Het korte transport van producent tot consument is de belangrijkste milieudrijfveer om voor inlands vlees te kiezen.

86 procent van de Belgen houdt van de smaak van vlees, zo blijkt uit het onderzoek, en 68 procent zegt dat vlees sterk ingebakken zit in zijn voedingsgewoonte. Vlees eten is voor de meeste Belgen een routine en hoort bij onze Belgische eetcultuur. 69 procent van de ondervraagden zegt dat vlees voedzaam is en past in een gezond voedingspatroon. De Belg wisselt vlees af met vis, week- en schaaldieren, vegetarische vleesvervangers of neemt een maaltijd zonder een van die producten.

Door de hoge voedselinflatie (+8,4% in 2022) is er een versterkte trend te zien van vleesaankopen bij de hard discounters Aldi en Lidl (17% volume-aandeel). De grotere supermarkten blijven wel het belangrijkste kanaal waar de Belg zijn vers vlees koopt (50%volume-aandeel). Door de gestegen winkelprijzen grijpt de Belg vaker naar de goedkopere versnijdingen.