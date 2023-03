Politie snelt naar school nadat 15-jarige jongen “wapen uit zijn boekentas haalt”

Een niet alledaagse start van een schooldag, zo kon je deze donderdagvoormiddag op het Sint-Andreasinstituut in Brugge wel verwoorden. Een 15-jarige jongen haalde plots een airsoftwapen uit zijn boekentas. Enkele medeleerlingen zagen het hele tafereel en meldden dit in paniek aan de directie. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse om de zaak uit te klaren.

Om 8.45 uur gaat de schoolbel van het Sint-Andreasinstituut in Brugge, maar nog niet alle leerlingen zitten in de klas. Een 15-jarige scholier van het Sint-Andreasinstituut in Brugge haalt uit het niets plots een airsoftwapen uit zijn boekentas naar boven. Enkele medescholieren zien het wapen en melden dit onmiddellijk in paniek aan de directie.

“Het klopt dat wij rond 8.45 uur een melding hebben ontvangen dat een tiener een wapen bij zich had”, vertelt persverantwoordelijke van de Brugse Politie Lien Depoorter. “Onze ploegen kwamen snel ter plaatse. Uit voorzorg vroegen we alle leerlingen even in de klas te blijven, al bleek snel dat het om een airsoftwapen ging.”

Wapenwet

Airsoftwapens zijn in ons land vrij te verkrijgen, maar slechts vanaf de leeftijd van 18 jaar. “Je mag zo’n airsoftwapen ook niet zomaar tonen op de openbare weg”, zegt Depoorter. “De jongen moest daarom even meekomen naar kantoor om zijn verhaal te doen. Hij kreeg hier een ferme bolwassing, maar mocht snel opnieuw beschikken.”

De Brugse politie maakte wel een pv op dat naar het jeugdparket wordt opgestuurd. Het is nog niet duidelijk wat de verdere consequenties zullen zijn voor de jongeman.

Gewapende vechtpartijen

Gisteren nog doken online beelden op waarop een jongen een leeftijdsgenoot in hartje Brugge met een mes bedreigt. De beelden dateren van een tijdje geleden maar zijn ronduit hallucinant. Een aantal jongeren heeft het daar in hartje Brugge op een leeftijdsgenoot gemunt. “Fucking hondje”, zegt een puber met een mes in de hand. Die houdt het ding op een bepaald moment op enkele centimeters van het gezicht van het slachtoffer dat opvallend kalm blijft.

LEES OOK. Mama Tamara verspreidde beelden van gewapend incident met jongeren en doet emotionele oproep: “Ik was in shock”

De beelden zijn ondertussen ook tot bij de Brugse politie geraakt. Daar zijn ze met een onderzoek gestart. De identiteit van de betrokkenen is inmiddels ook achterhaald door de recherche. Daar krijgt de zaak momenteel absolute prioriteit.

LEES OOK. Politie start onderzoek naar beelden van jongen die leeftijdsgenoot bedreigt met mes: “Zulke jonge mensen, dat is uitermate verontrustend”