Noah Sadiki hunkert met RSCA Futures naar rol van reuzendoder: “Ik wil altijd winnen, ook tegen een titelkandidaat als SK Beveren”

“Ik stroop altijd de mouwen op, ongeacht of ik bij de A-ploeg of B-ploeg speel”, zegt Noah Sadiki. — © Kms

Noah Sadiki (18) kijkt evenzeer uit naar de komst van Beveren. Het perfect tweetalige Neerpede-product proefde ook al van de A-ploeg en staat geboekstaafd als een defensieve middenvelder, maar coach Guillaume Gillet speelt hem uit als rechtsachter – de positie waar hij ook in de hoofdmacht onder Felice Mazzu debuteerde en prompt voor een assist zorgde.

“Ik stroop altijd de mouwen op, ongeacht of ik bij de A-ploeg of B-ploeg speel”, zegt Sadiki. “Als ik wil doorbreken, dan moet ik me eerst bewijzen bij de Futures. In de jeugd was ik in Neerpede nooit de ster van de ploeg, maar ik werkte steeds hard en dat loonde. Tegen Beveren gaan we voluit voor de overwinning, al treffen we een topper die meestrijdt voor de titel. Dat krijg je als jonge speler bij Anderlecht steeds mee. Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Noem het gerust mijn DNA dat dus helemaal strookt met dat van de club.”

“Als ik wil doorbreken, dan moet ik me eerst bewijzen bij de Futures. In de jeugd was ik in Neerpede nooit de ster van de ploeg, maar ik werkte steeds hard en dat loonde” Noah Sadiki, RSCA Futures

De zware derbynederlaag tegen RWDM viel niet op een koude steen bij de jonge prof, die vorig jaar in februari zijn eerste profcontract tekende. “Tegen RWDM kenden we wat pech met enkele ballen op het doelhout, maar het ontbrak ons vooral aan efficiëntie. Wie niet scoort, kan niet winnen. Die realiteit geldt zelfs voor Europese topclubs als Barcelona. Tegen Beveren proberen we in eerste instantie niet te verliezen, maar een zege blijft het achterliggende idee. We staan pas zesde in de play-offs, maar dat betekent niet dat er sprake is van een noodsituatie. We moeten gewoon hard blijven werken. Als prof moet je de knop na een striemende nederlaag meteen kunnen omdraaien. Door de interlandbreak kregen we twee weken de tijd om de wedstrijd tegen Beveren voor te bereiden.”

Beetje Brusselaar

Rechtsbuiten Simion Michez (21) maakte tegen RWDM een gretige invalbeurt. De Kameroense Carolo speelt sedert de U7 op Neerpede en mocht in 2020 al een eerste profcontract tekenen. “Ik groeide op in de buurt van het stadion van Olympic Charleroi waar ik misschien wel ooit mijn carrière kan afsluiten”, vertelt Michez. “Nu ligt de focus volledig op Anderlecht. Ik woon nog steeds in Charleroi, maar voetbal intussen vijftien jaar in de hoofdstad en voel me dus als geboren Carolo intussen ook wel een beetje Brusselaar. De coach speelt me steeds vaker uit als flankverdediger. Zowel op links als rechts probeer ik me uit de slag te trekken.”

Na de opdoffer tegen Club NXT en de afgang tegen RWDM kunnen de RSCA Futures een derde thuisnederlaag missen als kiespijn, maar SK Beveren zit nog in volle titelstrijd, dus dat wordt geen zachtgekookt eitje. “We moeten lessen trekken uit onze nederlagen, maar bij de pakken blijven zitten heeft geen zin. We missen efficiëntie en zitten in een moeilijke periode, maar het is geen optie om het imago van RSCA te laten besmeuren door een nieuwe smadelijke nederlaag.”