Negen Belgische collaborateurs krijgen nog maandelijks pensioen vanuit Duitsland voor hun “diensten in het Derde Rijk”

Negen Belgische inwoners, veroordeeld voor hun collaboratie met het naziregime, ontvangen nog een pensioen voor hun diensten in het Derde Rijk. Dat is gebleken uit een onderzoek door de Duitse autoriteiten, dat de Belgische regering liet uitvoeren naar aanleiding van een vraag van DéFI-politica Sophie Rohonyi.

Hoeveel Belgische collaborateurs krijgen maandelijks nog hun pensioen gestort vanuit Duitsland? Met die vraag richtte Sophie Rohonyi zich een tijd geleden tot de regering. Omdat een eerder initiatief van DéFI-collega Olivier Maingain om een einde te brengen aan het systeem er niet kwam, trok ze opnieuw aan de alarmbel.

Daarop nam de regering contact op met de Duitse overheid om de situatie in kaart te brengen. “Er zijn negen gevallen geïdentificeerd”, kondigde staatssecretaris verantwoordelijk voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, de resultaten aan. Het gaat om Belgische burgers of Duitsers die in België wonen, die op 16 juli 2021 nog “een financiële compensatie krachtens het Duitse federale recht voor civiele of militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog” kregen. Twee van hen zijn soldaten van het Duitse Wehrmacht-leger, de anderen raakten als kind of jongere gewond of zijn oorlogsweduwen.

Omdat het om negen gevallen gaat, zal de Duitse overheid vermoedelijk geen verdere actie ondernemen om de legitimiteit van die pensioenen in vraag te stellen. Wel zal het Belgische Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, Cegesoma, nog een uitgebreider onderzoek lanceren over de relaties tussen België en Duitsland na 1945, liet Dermine weten. Rohonyi vindt het echter onvoldoende de begunstigden van de pensioenen te identificeren, “zonder de volgende stap te kunnen zetten, die erin zou hebben bestaan het systeem te beëindigen.”