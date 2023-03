Zwevezele/Kortrijk

Het kookteam van Cotton Kitchen, gevestigd in Kortrijk, is de officiële foodpartner van wielerploeg Soudal Quick-Step. Zwevezelenaar en oud-renner Thijs Gelaude (32) bereidt als kok het ontbijt, middag- en avondmaal van kampioenen als Remco Evenepoel en Yves Lampaert. Met een mobiele keuken volgen ze het peloton in binnen- en buitenland. “Voeding is wetenschap”, zegt de chef.