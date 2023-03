“Zes keer geschoten” na heftige ruzie: stiefzoon in verdenking gesteld van moord op barones Myriam Ullens

Nicolas Ullens (58) is door de onderzoeksrechter formeel in verdenking gesteld van de moord op zijn stiefmoeder, barones Myriam Ullens de Schooten Whettnal (70). Zijn advocaat Dimitri De Béco bevestigt dat de man werd aangehouden, maar wil verder geen commentaar kwijt.

Nicolas Ullens schoot zijn stiefmoeder woensdagochtend omstreeks 10 uur dood voor de woning van zijn vader in het Waals-Brabantse Ohain, een deelgemeente van Lasne. De drie zouden eerst een heftige discussie hebben gevoerd in de woning, waarna Ullens verzocht zou zijn om het pand te verlaten omdat het echtpaar nog een afspraak had.

Toen zijn vader en stiefmoeder vervolgens in hun wagen – een Volkswagen Golf – stapten, zou Ullens hen opgewacht hebben. Toen zijn stiefmoeder wegreed, zou hij de wagen aangereden hebben, uitgestapt zijn, en verschillende keren in de richting van zijn stiefmoeder – die achter het stuur zat – geschoten hebben. Volgens de eerste bevindingen van het parket zou Ullens zes keer geschoten hebben.

Erfeniskwestie

De hulpdiensten kwamen even later ter plaatse, maar konden enkel nog het overlijden van de barones vaststellen. Haar echtgenoot stond op dat moment volgens het parket nog aan haar zijde, geschokt en gewond aan zijn been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Ullens zou zich vervolgens rond 10.50 uur uit eigen beweging gemeld hebben bij de lokale politie van La Mazerine, in het bezit van een vuurwapen. Hij bekende meteen zelf dat hij zijn schoonmoeder had vermoord, in het kader van “een familiaal conflict, in het bijzonder van financiële aard”. De man moet maandag voor de raadkamer verschijnen, die zich moet uitspreken over zijn verdere aanhouding.

Bekende filantrope

Myriam Ullens de Schooten Whettnal was getrouwd met baron Guy Ullens, een Belgische zakenman, mecenas, filantroop en verzamelaar van hedendaagse kunst. Zijn fortuin wordt door gespecialiseerde bronnen geschat op meer dan 2 miljard euro. Het koppel staat in Wallonië vooral bekend om hun indrukwekkende kunstverzameling en hun liefdadigheidsacties.

Nicolas Ullens is dan weer een voormalige agent van de Belgische Staatsveiligheid. Zijn naam werd in het verleden genoemd tijdens een onderzoek naar schending van het beroepsgeheim.