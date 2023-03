Zutendaal/Bilzen

Bij een brand in de Windmolenstraat in Zutendaal zijn Gisela Lenaers (55) en haar verloofde Donie Noviello (45) om het leven gekomen na een brand in een appartement. Bij haar familie kwam het nieuws rond het overlijden van Gisela hard aan. “Ze had eindelijk het geluk opnieuw gevonden.”