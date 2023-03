“Kinderen en jongeren die een juist en volledig beeld krijgen in hun seksuele vorming, hebben later en veiliger seks” zegt Wannes Magits van Sensoa. — © Marc Gysens

De clitoris is een heet hangijzer. In Nederland werd vorige week in duizenden lagere scholen seksuele voorlichting gegeven met een 3D-model van het vrouwelijk genotsorgaan als didactisch materiaal. En dat leidde tot een ‘clitorisrel’. Navraag leert dat de clitoris in Vlaamse klassen zelden felle reacties uitlokt, maar ook dat het clitorismodel maar mondjesmaat ingang vindt in de lessen seksuele opvoeding.