Zulte Waregem-coach Frederik D’Hollander heeft verlossend nieuws voor fans van Essevee: “Ruud Vormer kreeg groen licht”

Daags voor de partij tegen Antwerp, is de kogel door de kerk. Ruud Vormer is medisch fit verklaard voor de laatste vier duels van de reguliere competitie. De Nederlander die hersteld is van een sleutelbeenbreuk komt dan ook meteen in aanmerking voor een selectie voor de partij tegen de Great Old: “Dat zullen we samen met Ruud bekijken”, zorgde Frederik D’Hollander alsnog voor een klein mistgordijn.

Jawel. Het hoge woord is er uit: “Ruud is medisch klaar om te spelen maar eigenlijk heeft hij nog maar een weekje getraind met ons, dus we mogen niet te hard van stapel lopen”, pakte Frederik D’Hollander meteen uit met het nieuws waar iedereen die Essevee een warm hart toedraagt, op zat te wachten. Toch probeerde de voormalige aanvaller van Zulte Waregem de verwachtingen meteen toch ook al enigszins te temperen.

“Ruud kreeg nu inderdaad groen licht, dus dat is wel belangrijk. Ik zal zeker nog wel even met Ruud rond de tafel zitten en bekijken of we hem deze week al kunnen inzetten. Ik praat sowieso vaak met hem, Ruud is zo belangrijk voor de groep.” Of Vormer al dan niet in aanmerking komt om te starten aan de cruciale match tegen de Great Old, dat liet D’Hollander nog even in het midden. “Dat zullen we samen met Ruud bekijken.”

© BELGA

Geen euforie, wel realisme

Bij Zulte Waregem leeft men natuurlijk tussen hoop en vrees. Het gelijkspel op bezoek bij Standard zorgde dan wel voor een sprankeltje hoop, maar een blik op de rangschikking zorgt meteen voor het nodige realisme: “Er was na Standard zeker geen sprake van euforie, maar noem het gerust een opsteker. We beseffen anderzijds ook wel waar we aan toe zijn”, aldus D’Hollander die bovendien de voorbije tien dagen met slechts een beperkte groep spelers kon werken.

“Ik had inderdaad na het gelijkspel op Sclessin wel liever gewoon verder kunnen werken”, verzuchtte D’Hollander nog. “Nu trainden we vaak met slechts veertien à zestien spelers, aangevuld met enkele jongeren. We misten dan ook tal van jongens met interlandverplichtingen. Als coach werk je uiteindelijk toch liever met een complete kern verder, maar dat was voor Antwerp natuurlijk niet anders.”

© BELGA

Antwerp verloor op de vorige speeldag nog onverwacht van Charleroi, een duel overigens dat D’Hollander niet meteen veel wijzer maakte: “Het zal moeten blijken of die partij nog een rol speelt in de partij tegen ons. Zij gaan immers altijd voluit voor de drie punten. Ze hebben dan ook op elke positie minstens twee opties. De aanwezigheid of afwezigheid van Janssen kan wel iets betekenen. Net als die van Alderweireld. Al is Janssen meer bepalend voor het spel van Antwerp.”

“Wij moeten gewoon proberen om zo veel mogelijk punten te pakken”, vat D’Hollander de missie van Essevee nog even goed samen. “Het is inderdaad een thuiswedstrijd en je kunt deze op twee manieren benaderen: hopen dat we niet verliezen en dat vervolgens Eupen ook niet wint. We kunnen echter ook gewoon proberen om de drie punten thuis te houden. Ik voel trouwens enorm veel steun in Waregem en we moeten ook op die tweede manier deze match aanvatten, met het geloof dat we Antwerp kunnen verslaan, zoals we Standard na rust pijn hebben gedaan.”

Dat gelijkspel op bezoek bij Standard kwam daags voor de partij tegen Antwerp trouwens nog even kort aan bod: “We waren eigenlijk niet eens zo ontevreden met het aantal kansen dat we voor rust weggaven. Offensief brachten we wel niet waar we op hadden gehoopt. Voor de partij tegen Antwerp kan ik nog geen beroep doen op Modou Tambedou en Alessandro Ciranni. Het kan voor Modou wel snel evolueren, misschien raakt hij fit voor de partij van volgende week in en tegen Charleroi.”