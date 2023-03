JOUW MENING. “Laat de hoogte van een verkeersboete afhangen van je maandloon, zoals in Scandinavië”

Auto afgekeurd? Niet alle gebreken moeten meteen hersteld worden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (CD&V) heeft genoeg van lange wachtrijen bij autokeuringscentra. De laatste tijd kwamen er steeds meer klachten binnen. Daarom zullen eigenaars van een afgekeurde auto een jaar de tijd krijgen om hun wagen opnieuw te keuren, op voorwaarde dat het gebrek geen invloed heeft op de verkeersveiligheid.

Het lijkt onze respondenten best een goede maatregel, want “soms word je voor een onnozeligheid afgekeurd”, zegt Patriek V. Ook Robin C. is tevreden met het idee dat niet alle gebreken meteen hersteld moeten worden: “Veertien dagen is veel te weinig. Als je maar één vrije dag hebt in je week is het bijna onmogelijk het gebrek zo snel te herstellen”.

Er zijn ook lezers die zo’n regeling niet zien zitten. “Ik ben van mening dat ieder gebrek een onveilige situatie kan betekenen. Alsof je ooit een auto zou kopen met een gebrek ‘dat geen kwaad kan.’”

8 op 10 Belgen rijden te snel in zone 30, en op snelwegen neemt aantal hardrijders zelfs nog toe

Veiligheidsinstituut Vias laat weten dat uit nieuwe snelheidsmetingen blijkt dat de Belg nog steeds het gaspedaal te diep induwt. In een zone 30 rijdt 8 op 10 te snel, en op wegen met een maximumsnelheid van 50 en 90 kilometer per uur gaat het aantal overtreders zelfs opnieuw omhoog.

Het leeuwendeel van onze lezers vindt niet dat snelheidsovertredingen strenger bestraft horen te worden. “Je moet je snelheid aanpassen aan de omstandigheden”, vindt Bram M. “In de spits, in stadscentra en rond scholen houd ik me braaf aan de toegelaten maxima, naargelang de omstandigheden. Op wegen of tijdstippen met weinig verkeer en geen bijkomend gevaar voor anderen rijd ik sneller”, geeft hij toe. Rudi S. is voorstander van variabele maximumsnelheden. “Wanneer er bijna geen verkeer is, kan je de snelheden verhogen, bij drukte kan je ze verlagen. Dat kan eenvoudig via mobiele borden.”

Onder de lezers die wel vinden dat er strenger bestraft moet worden, hebben weinigen het over hogere boetes. Het is eerder het boetesysteem dat ze willen zien veranderen. “Laat ons het Scandinavisch model proberen: een bepaald procent van je maandloon afgeven als boete. Een boete van 250 euro doet meer pijn als je 1.400 euro verdient dan als je 3.000 verdient.” Luc P. oppert dan weer voor een rijbewijs met strafpunten.