Noorwegen wil au pairs verbieden: “Ze worden gezien als goedkope werknemer”

“Vroeger ging het over cultuuruitwisseling”, zegt Marte Mjøs Persen. “Maar nu gaat het alleen om een goedkope arbeidskracht voor huishoudelijke taken.” Haar ministerie heeft ook een persbericht gedeeld: “Wij willen voor iedereen fijne arbeidsvoorwaarden creëren. Ook voor degenen die in de privésfeer werken. Hoewel talrijke au pairs goed terechtkomen bij hun gastgezin worden ze in andere gevallen gezien als een goedkope werknemer.”

De Noorse vakbonden zijn al een aantal jaren tegen au pairs. Vakbondsman Jørn Eggum noemde het werk in een interview met krant VG moderne slavernij. En adviescentra melden dat jongeren zich ook vaak uitgebuit voelen. In één geval moest een gastgezin zelfs voor de rechter komen.

Au pairs mogen sinds 1971 in Noorwegen werken om de taal te leren en in contact te komen met een nieuwe cultuur. Ze mogen maar vijf uur per dag en dertig uur per week werken. Het gastgezin moet ‘inwoon’ en levensmiddelen aanbieden en de au pair ongeveer 600 euro per maand betalen.