Amerikaanse stafchef waarschuwt dat de VS niet genoeg munitie heeft voor een grote oorlog

Milley zei tegen het Amerikaanse congres dat de oorlog in Oekraïne illustreert hoeveel munitie gebruikt wordt bij een groot conflict. De VS zelf geeft Oekraïne ook munitie voor in de oorlog, waardoor de voorraad van een paar soorten veel minder is geworden. Volgens Milley en Austin moet de VS daarom de productie verhogen en kijken hoe groot de munitievoorraad echt moet zijn, omdat de spanningen met Rusland en China oplopen.

“Als er een oorlog is op het Koreaans schiereiland of een oorlog tussen grootmachten als de VS en Rusland of de VS en China, gaat het munitiegebruik door het dak”, zegt Milley. “Dus ik ben bezorgd. We hebben nog een lange weg te gaan om te zorgen dat onze voorraden klaar zijn voor echte conflicten.”

Zorgen om munitie

Er zijn vooral zorgen om de voorraad van munitie met een kaliber van 155 millimeter. De VS heeft namelijk 60 houwitsers en meer dan een miljoen kogels hiervoor aan Oekraïne geleverd. Volgens het Pentagon worden deze met 3.000 schoten per dag veel gebruikt.

Defensieminister Austin vraagt het congres daarom om 30 miljoen dollar (27,5 miljoen euro) te investeren in de industriële productie van munitie en om “het maximum aantal munitie dat de Amerikaanse industrie kan produceren te kopen.” De minister heeft volgens Milley ook aan het leger gevraagd om alle oorlogsplannen te herzien en de benodigde munitie daarvoor te schatten, zodat Austin daar rekening mee kan houden met toekomstige financieringsaanvragen.

Minister van het leger Christine Wormuth zei eerder deze week nog dat ze er vertrouwen in had dat de militaire hulp aan Oekraïne er niet voor zorgt dat de VS niet klaar is voor oorlog. “Maar ik hou het in de gaten”, zei ze tegen de wetgevers. “We werken nauw samen met de industrie om het makkelijker te maken om zowel meer als sneller munitie te produceren.”