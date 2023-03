Van Bommel stelt zich vragen bij duel op vrijdag: “Drie spelers sloten amper één dag voor de match aan bij de groep”

Na de eerste interlandbreak sinds het WK is het aan Antwerp FC en Zulte Waregem om het clubvoetbal weer in gang te trekken. De Great Old zag in de loop van de week acht internationals terugkeren van hun land, waarvan er eentje de match van vrijdag wellicht niet haalt en er drie pas donderdagochtend voor het eerst weer op het trainingsveld stonden in Deurne-Noord. “Hier kan de Pro League toch rekening mee houden”, plaatste Mark van Bommel vraagtekens bij de timing van het vrijdagavondduel aan de Gaverbeek.

Tijdens de interlandbreak zag Mark van Bommel acht spelers naar hun land vertrekken, maar hij zag ook twee ‘nieuwe’ gezichten op training. Toby Alderweireld en Calvin Stengs sloten na hun blessure weer aan bij de groep en zijn klaar om vrijdagavond in actie te treden. Voor Vincent Janssen komt de match tegen Essevee wellicht nog te vroeg. “Eerder niet dan wel”, lichtte Van Bommel toe.

Janssen en Ekkelenkamp twijfelachtig

Van de acht internationals stonden Arthur Vermeeren, Arbnor Muja en Willian Pacho donderdagochtend pas voor het eerst weer op het trainingsveld. Pacho maakte dinsdag zijn debuut voor de nationale ploeg van Ecuador en scoorde meteen de winning goal. Woensdagavond was hij pas terug van zijn avontuur down under. Van Bommel, die als assistent van de Australische nationale ploeg meer dan eens naar Oceanië vloog, weet dat die reis geen lachertje is. “Makkelijk is dat niet, nee.”

“We zijn niet de enige club die hiermee te maken heeft. Spelers die terugkeren uit Australië of het Verre Oosten, dat is niet bevorderlijk voor hen. Hier kan de Pro League toch rekening mee houden en de spelers beschermen. Maar goed, we kenden het programma op voorhand en zullen er mee om moeten gaan”, was Van Bommel kritisch over het speelmoment van het Stamnummer 1. Bovendien zag hij ook nog Jurgen Ekkelenkamp geblesseerd terugkeren van Jong Oranje. Hij is uiterst twijfelachtig voor vrijdag.

Om Janssen te vervangen zal Van Bommel wellicht teruggrijpen naar Michel-Ange Balikwisha. Tegen Charleroi dropte de Nederlander zijn landgenoot Kerk in de spits, om na een halfuur Balikwisha als centrale man uit te spelen. “Bali als spits of halve spits is een mogelijke variant.”

De schouder van Vormer

Zulte Waregem verkeert in acute degradatienood en kan het zich niet veroorloven om een van de twee resterende thuismatchen te verliezen. “Het is gewoon een heel moeilijke tegenstander en het wordt vrijdag windkracht 6 met veel regen. Dat zal ongetwijfeld invloed hebben op de partij. Én ze hebben een steengoede centrale verdediger”, knipoogde Van Bommel. “Ik heb bij PSV nog samengespeeld met Timothy Derijck en het wordt een leuk weerzien.”

Nog een groot vraagteken richting vrijdag: Ruud Vormer kreeg groen licht van de Waregemse medische staf om deel uit te maken van de selectie. Maar is hij ook voldoende hersteld om aan de aftrap staan. Zo ja, ga je Vormer als speler dan extra hard opzoeken in het duel? “Dat heb ik nog nooit gedaan”, speelde Van Bommel de onschuld zelve. Om dan te vragen: “En welke schouder was het precies?” Wel, het was de rechtse. “Voor de neutrale toeschouwer is het mooi dat de beste spelers op het veld staan. Ruud is gewoon een goeie speler en ik neem aan dat Zulte hem liever op het veld heeft staan, dan dat hij ernaast valt”, besloot Van Bommel.