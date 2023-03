Belgisch bedrijf maakt bier met een ‘bierprinter’

Een beginnend Antwerps bedrijf heeft een ‘moleculaire bierprinter’ ontwikkeld. De ‘One Tap’ machine van Bar.on kan op basis van kraantjeswater en smaakingrediënten, op moleculair niveau, in enkele seconden een glas van verschillende biersoorten maken. Dat meldt de start-up donderdag in een persbericht.

De machine kan verschillende soorten en stijlen bier maken qua alcoholpercentage, bitter-, fruitig- en zoetheid of kruiden. Ook alcoholvrij bier behoort tot de mogelijkheden. Vele smaakonderdelen zitten ook in een gewoon bier, maar Bar.on zegt dat het gebouwde prototype het gistingsproces bij het traditionele brouwen kan omzeilen. De eerste brouwsels deden het naar eigen zeggen goed bij blinde testen. Voorts wijzen de makers op de kleinere ecologische impact, met bijvoorbeeld kleinere transportkost.

Een machine voor de horeca, ‘One Tap Pro’, wordt momenteel ontwikkeld, klinkt het nog. Die machine zou naar verwachting later dit jaar in het werkveld getest worden. Bar.on zegt dat het nu gesprekken zal opstarten met bedrijven die elektrische apparaten produceren die ingeschakeld zouden kunnen worden bij een uitrol.

Een lanceerdatum of richtprijs voor ‘One Tap’ zijn er nog niet. Bar.on is ook nog in gesprek met drankbedrijven om een samenwerking te bespreken.

De oprichters, CEO Dirk Standaert en productieverantwoordelijke Valentijn Destoop, werken voor het project samen met de Leuvense professor microbioloog Kevin Verstrepen. Het bedrijf haalde vorig jaar 1,8 miljoen euro kapitaal op. Nu loopt een nieuwe financieringsronde.