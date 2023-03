Commissievoorzitter Von der Leyen: “Europa moet zich beter wapenen tegen assertiever China”

Enkele dagen voor ze de Franse president Emmanuel Macron vervoegt voor een bezoek aan China, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een opvallende toespraak gepleit voor een “sterk” Europees beleid ten aanzien van het land, “dat zich op binnenlands vlak steeds repressiever en op buitenlands vlak steeds assertiever opstelt”. Europa moet de banden met China niet doorknippen, maar economische en andere risico’s wel zo veel mogelijk trachten te vermijden.

Von der Leyen hield haar toespraak voor het Duitse Mercator Institute for China Studies en de denktank European Policy Centre. Ze sprak uitgebreid over een volgens haar noodzakelijke herijking van de Europees-Chinese relaties, kort voor ze zelf naar Peking afreist.

Europa is bezorgd over de terugkeer van China op het wereldtoneel, stak de Commissievoorzitter van wal. “We zien al enige tijd dat China zijn strategische opstelling opzettelijk verhardt. En dat gaat nu gepaard met steeds meer assertieve daden.” Von der Leyen verwees naar het recente bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Russische president Vladimir Poetin (“de onderlinge machtsverhoudingen zijn op hun kop gezet”), naar Taiwan, naar de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang en naar China’s “dwangmaatregelen op het vlak van economie en handel”.

Het is voor Von der Leyen duidelijk dat de heersende Chinese Communistische Partij (CCP) “een systemische verandering van de internationale orde nastreeft, met China in het centrum”. Het antwoord van Europa moet erin bestaan dat het de risico’s inperkt, zonder de banden met Peking door te knippen: “de-risking, not de-coupling”, noemt ze het.

Concreet moet Europa zich beter beschermen in zijn hightechsectoren. Europese bedrijven mogen niet misbruikt worden om de militaire slagkracht en de inlichtingendiensten van onze “systemische rivalen” te versterken, zei Von der Leyen. Binnenkort zal ze een nieuwe economische veiligheidsstrategie voorstellen om die risico’s in te dekken.