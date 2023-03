Tot 300 banen bedreigd bij zorgretailer Goed, tien tot twintig winkels dreigen deuren te moeten sluiten

Het bedrijf verwijst voor de beslissing in een persbericht naar de toenemende druk van online spelers, waarbij Goed onderlijnt dat die geen advies verlenen, op het eigen zorgwinkelnet. Goed wil naar eigen zeggen zichzelf heruitvinden als een “thuiszorgecosysteem”. Daarmee doelt de zorgwinkel op een netwerk van partners die producten of diensten aanbieden om de klant zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Goed wil daarom tussen de tien en twintig verlieslatende winkels “sluiten of verplaatsen”, en investeren in de online verkoop. Goed heeft vandaag 200 thuiszorgwinkels, hoorcentra en apotheken in heel Vlaanderen.

In de jaren 2019-2021 schreef het bedrijf rode cijfers in de boeken. Er is sprake van een verlies van 37,4 miljoen euro in totaal in die periode. Naast de onlineconcurrentie, wogen ook de coronapandemie, loonindexeringen en energieprijzen op de cijfers, zo klinkt het nog.

“Onszelf heruitvinden van keten naar thuiszorgecosysteem is noodzakelijk, maar menselijk valt dit heel zwaar,” stelt HR-directeur Alexandra Van Loo in het persbericht. Er is nog geen beslissing welke 300 banen dreigen te verdwijnen of welke winkels mogelijk de deuren zullen sluiten. Het gesprek met de sociale partners is opgestart.

Goed telt volgens zijn website zowat 1.300 werknemers.