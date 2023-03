Franse president Macron lanceert nieuw waterbeleid om tekorten aan te pakken: “Moeten verantwoordelijkheid nemen”

Vorige zomer werden grote delen van Frankrijk met droogte geconfronteerd. Premier Elisabeth Borne noemde het toen “de meest ernstige droogte die ooit in het land is geregistreerd”. De vrees bestaat dat sommige gemeenten ook komende zomer weer met grote watertekorten te maken zullen krijgen.

Om daaraan te verhelpen wil Macron werk maken van een nieuw waterbeleid. Hij heeft zijn plannen donderdag voorgesteld aan het Lac de Serre-Ponçon, een stuwmeer in de Alpen dat als gevolg van de klimaatvermindering minder goed gevuld dreigt te raken.

Er zal onder meer worden ingegrepen in de prijszetting. Macron wil in heel Frankrijk “progressieve en verantwoorde tarieven” voor het waterverbruik in het leven roepen. “De eerste kubieke meters zullen gefactureerd worden aan een bescheiden prijs, die dicht aanleunt bij de kostprijs”, zo klinkt het. “Vanaf een bepaald niveau zal de prijs per kubieke meter verhoogd worden.”

De bedoeling is ook dat op termijn 10 procent van het afvalwater in Frankrijk hergebruikt wordt. Momenteel gebeurt dat slechts met 1 procent van het Franse afvalwater. “Daarom hebben we besloten om in vijf jaar duizend projecten op te starten voor de recyclage en het hergebruik van water”, zegt de president. “Uiteindelijk willen we 300 miljoen kubieke meter hergebruiken, ofwel drie Olympische zwembaden per stad.”

Voorts zal “tegen de zomer” aan elke sector een “plan van watersoberheid” worden gevraagd. De president roept onder andere de sectoren “energie, industrie, toerisme, vrije tijd en landbouw” op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Specifiek voor de industrie kondigt Macron ook een bijeenkomst aan met de “50 industriële sites” die “het grootste potentieel hebben om het waterverbruik te verminderen”. De bedoeling is om “samen met hen te werken aan een investeringsplan om water te besparen”.

Ook de Franse kerncentrales, de op twee na grootste verbruikers van water in het land, zullen hun steentje moeten bijdragen. Ze zullen voor het gebruik van koelwater “veel meer in een gesloten circuit” moeten werken.