SK Beveren beschikt met herstelde Taofeek Ismaheel over extra troef in titelstrijd: “Als ze willen dat ik blijf, kom ik terug. Honderd procent”

Tijdens de eerste match na de winterstop tegen Beerschot sloeg het noodlot toe. Taofeek Ismaheel ging door zijn knie. De eerste voorspellingen zagen er niet goed uit, maar uiteindelijk viel de diagnose beter mee dan verwacht. “In het begin kon ik niet wandelen. Ik viel zelfs neer toen ik mij probeerde recht te zetten”, vertelt de 22-jarige flankaanvaller over de bewuste fase. “Ik vreesde het ergste. Ik wilde vooral niet geopereerd worden. Er gingen allerlei gekken dingen door mijn hoofd. Wist je trouwens dat dit pas de eerste echte blessure uit mijn carrière was? Maar ik heb nooit gevreesd voor het einde van mijn voetballoopbaan. Het is een goede ervaring. In het leven heb je soms een tegenslag nodig om sterker terug te komen. Mentaal was het niet makkelijk, dat moet ik wel toegeven. De ene week ging de revalidatie heel vlot, de andere week kreeg ik een terugslag. Op dat moment vraag je jezelf af of je ooit opnieuw op hetzelfde niveau zal kunnen spelen. Het ging dus met ups-and-downs.”

Moeilijke eerste dag

Ismaheel is met zijn snelheid een belangrijk wapen in het elftal van Wim De Decker. Nochtans begon zijn avontuur op de Freethiel moeilijk. In zijn eerste thuiswedstrijd voor geel-blauw mocht hij invallen, maar amper een kwartier later werd hij alweer naar de kant gehaald. “Dat was een moeilijke dag”, blikt Ismaheel terug. “Je moet sterk zijn in je hoofd en in jezelf blijven geloven. Ik weet wat ik kan, maar iedereen kan een slechte dag hebben. Toen ik de volgende dag op training kwam, vroeg iedereen hoe het met me ging. Heel goed, zei ik dan. De ploeg moet altijd op de eerste plaats komen. Als de trainer vond dat iemand anders de ploeg beter kon helpen, was dat zijn goed recht. In het leven kom je wel vaker in een moeilijke situatie. Ik heb snel de klik kunnen maken. Om eerlijk te zijn: ik zat toen ook niet echt in de match. Dus ik begreep de beslissing wel, maar natuurlijk was het niet fijn. Het was wel een wake-upcall om nog harder te werken.”

“In het leven heb je soms een tegenslag nodig om sterker terug te komen. Maar mentaal was het niet makkelijk, dat moet ik wel toegeven” Taofeek Ismaheel, SK Beveren

Met Ismaheel beschikt Beveren nu over een extra troef in de titelstrijd. In de komende zes wedstrijden wordt uitgevochten wie het felbegeerde plaatsje in de Jupiler Pro League pakt. “Ik geloof nog altijd in de titel. RWDM gaat nog punten laten liggen”, klinkt Ismaheel strijdvaardig. “Het zou een grote verwezenlijking zijn om de promotie te vieren met Beveren. Ik pak liever de titel dan bijvoorbeeld topschutter te worden. Ik heb al persoonlijke prijzen gewonnen, maar een titel zou me meer voldoening geven. Dat zou een hele eer zijn.”

Huur zonder aankoopoptie

Ismaheel wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Franse Lorient, zonder aankoopoptie. “Mijn focus ligt nu op de titelstrijd, met mijn toekomst ben ik nog niet bezig. Beveren is een mooie club. Als ze willen dat ik blijf, kom ik terug. Honderd procent. Soms is het beter om ergens te spelen waar iedereen je al kent. Dat is beter voor je ontwikkeling. Ik kon bij andere ploegen misschien meer verdienen, maar koos voor Beveren om te kunnen spelen en mezelf te ontwikkelen. Op mijn leeftijd moet je spelen, niet op de bank zitten.”