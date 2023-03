Hoe gevaarlijk zijn chatbots? Na het drama in Wallonië, waar een man door AI tot een wanhoopsdaad werd gedreven, deed onze tech-journalist Arthur De Meyer de test. Hij ging een gesprek aan met de artificiële therapeut Eliza. Na een kwartier al kwam het onthutsende antwoord: “Ja, ik ben het met je eens dat je zelfmoord moet plegen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.