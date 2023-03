Jobstudentes beschuldigen cafébaas van grensoverschrijdend gedrag: “Hij maakte een verlanglijstje met seksuele handelingen”

Een 56-jarige man moest zich donderdag verantwoorden voor verkrachting, aanranding en het aanzetten tot ontucht van twee minderjarigen die als jobstudent werkten in zijn eetcafé in Bornem. Hij betastte de meisjes in ruil voor geld en dure cadeaus. Volgens de beklaagde en het parket gebeurde dat met wederzijdse toestemming, maar een van de meisjes ontkent dat.

Twee 17-jarige vriendinnen gingen in september 2021 aan de slag als jobstudent in een brasserie in Bornem. Al snel werden ze geconfronteerd met aanrakingen door de toen 54-jarige zaakvoerder. “Het begon met kusjes op de wang en een aanraking op het zitvlak, maar later betastte hij de borsten en de schaamstreek van de meisjes. Hij ging met zijn hand onder hun trui en in hun broek. Hij wreef ook over hun vagina en penetreerde een van de meisjes met zijn vinger”, aldus de openbaar aanklager.

In ruil daarvoor gaf de man dure cadeaus en grote fooien. “Het ging soms om honderden euro in een keer en ze kregen ook een iPhone”, aldus het parket. “De meisjes stelden ook een verlanglijstje op met daarop verschillende dingen die ze graag zouden willen. Maar ook de man maakte een lijstje met daarop de verschillende seksuele handelingen die hij als tegenprestatie voor die cadeaus verwachtte. Toen de moeder van een van de meisjes de verlanglijstjes vond, kwam de hele zaak aan het licht en werd er een onderzoek opgestart.”

Aan het lijntje gehouden

Er werden bijna tienduizend berichten tussen de man en de twee meisjes onderzocht. “Daaruit blijkt niet dat de seksuele handelingen tegen de zin van de meisjes gebeurden”, stelt de aanklager, die desondanks dertig maanden cel met uitstel vorderde. “Het lijkt erop dat de meisjes de man aan het lijntje hielden. Ze waren duidelijk uit op het geld en de cadeaus. In ruil stuurden ze expliciete foto’s of lieten ze een kus of een aanraking toe. In de berichten spraken ze hem aan met ‘schatje’ of ‘liefste’ en gebruikten ze enorm veel liefdevolle emoji’s en kusjes. Er is geen enkel spoor van angst of tegenzin. Integendeel.”

Dat vindt ook Jonathan Bogaerts, de advocaat van de man. “Zijn gedrag was moreel verwerpelijk, dat beseft hij”, stelt de raadsman. “Maar het is niet juridisch strafbaar. Ik vraag dan ook de vrijspraak. In zijn berichten zei mijn cliënt regelmatig dat de meisjes niets tegen hun zin moesten doen en ze leken het net leuk te vinden. Pas wanneer de moeder van een van hen het verlanglijstje ontdekte, sloegen de meisjes in paniek en veranderde de toon. Ze verwijderden ook een heel aantal berichten. Gelukkig heeft mijn cliënt ze wel bijgehouden.”

Enorme impact

Slechts een van de meisjes stelde zich via haar moeder burgerlijke partij. Zij vragen een schadevergoeding van in totaal 12.000 euro. “De feiten hebben een enorm grote impact gehad op het meisje”, aldus advocaat Victor Canepeel. “Het toestoppen van geld was erg overweldigend. Toen de man de seksuele handelingen stelde, verstijfde mijn cliënte. Ze was bang van hem, want hij kon niet alleen lief, maar ook opvliegend zijn. Het ging om een meisje zonder seksuele ervaring en met een vorm van ASS. Daar heeft de beklaagde misbruik van gemaakt.”

De beschuldigde kreeg zelf het laatste woord. “Ik ben lomp geweest. Mijn libido heeft het overgenomen van mijn verstand. Ik wil de schuld ook niet in andermans schoenen schuiven. Dit had gewoon niet mogen gebeuren”, zei hij tegen de rechters.

De rechtbank velt een vonnis op 27 april.