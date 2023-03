Vloer van tempel ingestort in India, minstens dertien doden

In India zijn minstens dertien hindoeïstische gelovigen om het leven gekomen nadat de vloer van een tempel instortte. Een tiental mensen kon gered worden, zo heeft de politie donderdag meegedeeld.

Het ongeluk vond plaats in de stad Indore, in de centraal geleden Indiase deelstaat Madhya Pradesh. Vermoed wordt dat de vloer van de tempel het begaf onder het gewicht van de massaal aanwezige gelovigen. Ongeveer 25 mensen vielen in het daaronder liggende trappenhuis, dat gebruikt wordt voor religieuze rituelen.

“De politie heeft elf doden aangetroffen in de put en twee mensen zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen bezweken”, zegt Narottam Mishra, de regionale minister van Binnenlandse Zaken. Er is een onderzoek ingesteld, zo meldt hij ook.

Volgens de lokale politie worden de reddingsacties nog altijd voortgezet. Op tv-beelden is te zien hoe de hulpdiensten proberen om met touwen en ladders tot bij de mensen te geraken die nog vastzitten in de put.

In de tempels in India heerst donderdag grote drukte vanwege Ram Navami, waarmee de verjaardag van de hindoeïstische godheid Rama wordt gevierd.

© AP