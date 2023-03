Binnenkijken in het eerste art-nouveauhuis van Antwerpen: prachtige voorgevel, maar stevig prijskaartje

Van Mechelen haalde voor zijn ontwerpen inspiratie in de stijl van Brussels architect Paul Hankar en was als stedelijk bouwmeester in de periode 1902-1919 ook verantwoordelijk voor monumentale gebouwen als de neoklassieke Opera (1904-1907) en de Stadsfeestzaal op de Meir, dat in 1908 gebouwd werd. Het Burgerhuis Geerts op de Amerikalei is zijn meest volwaardige werk van zijn carrière en is sinds 2003 erkend als beschermd monument. Sinds 2019 is het ook bouwkundig erfgoed.

De gevel van het huis werd recentelijk nog gerenoveerd in nauw overleg met Monumentenzorg. Op die manier werd de woning gemoderniseerd zonder haar originele en authentieke elementen te verliezen. Zo werden de glas-in-looddeuren, de gesculpteerde plafonds en beschilderde wanden volledig behouden.

De woning met zes slaapkamers op het Zuid staat te koop voor 1.895.000 euro.

© Zimmo