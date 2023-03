Oppositiepartijen niet onder indruk van begrotingswerk: “U hebt uw beloftes gebroken, de Engies en Delhaizes hebben gewonnen”

Het rapport dat het Monitoringcomité opstelde voor de begrotingscontrole, gaf aan dat het tekort 1,1 procent lager ligt dat wat in oktober vorig jaar was begroot. “Dat betekent twee dingen”, stelde premier Alexander De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “Dat betekent dat de hemel aan het opklaren is én dat het begrotingswerk met de nodige sérieux en degelijkheid is gedaan.”

De premier herinnerde eraan dat de oefening plaatsvindt na twee grote crisissen. “Deze regering heeft de keuze gemaakt de schokken op te vangen. Dat kost geld, maar wij hebben ervoor gekozen de mensen niet zomaar in kou te laten staan.” Volgens De Croo heeft de regering nu ook meer gedaan dan wat tijdens een klassieke begrotingscontrole mag worden verwacht. De netto-inspanning bedraagt 1,75 miljard euro, maar bruto gaat het om 2,65 miljard euro, rekende hij voor.

Sander Loones van oppositiepartij N-VA was het daar niet mee eens. “De realiteit is dat de begroting op één jaar tijd van een tekort van 15 miljard euro naar 20 miljard euro is gegaan. Er gebeurt veel te weinig”, aldus Loones. “Zelfs Italië, Spanje en Griekenland hebben een betere begroting dan u.”

Sophie Merckx (PVDA) laakte dat de regering de gepensioneerden laat betalen en dat er wordt bespaard in gezondheidszorg. “U hebt uw beloftes gebroken, de Engies en Delhaizes hebben gewonnen.” Ook Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) hekelde dat de meerderheid bespaart op de laagste pensioenen en uitkeringen. “U moet besparen op migratie en niet op de allerzwaksten.”

“Geen enkele van de voorgaande regeringen heeft zo doortastend iets gedaan voor de minimumpensioenen voor diegenen die werken en voor de zelfstandigen”, verdedigde de premier. “Die verhoging gebeurt in verschillende stappen en dat zullen we volgend jaar opnieuw doen.” De Croo benadrukte ook dat het akkoord geen eindpunt is. Binnenkort worden de fiscale hervorming en de pensioenhervorming aangesneden. “De werkstukken liggen klaar.”

Meerderheid houdt lippen stijf op elkaar

Binnen de meerderheid hielden PS, MR en Ecolo de lippen stijf op elkaar. Bij de andere partners viel op dat ook zij vooruitblikten naar de komende hervormingen. “Dé manier om de begroting duurzaam op orde te krijgen, is meer mensen aan het werk te krijgen”, zei Wouter Beke (CD&V), die daarvoor naar de fiscale hervorming keek. Ook Dieter Van Besien (Groen) blikt vooruit naar die hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “D-Day nadert met rasse schreden.” En Christian Leysen (Open VLD) herhaalde zijn waarschuwing dat hoe langer de regering wacht om het nodige te doen, hoe drastischer de ingrepen moeten zijn.

Melissa Depraetere (Vooruit) noemde de deal “een akkoord voor de mensen dat de lasten echt eerlijk verdeelt”. Er moeten volgens haar absoluut inspanningen gebeuren met het oog op een gezondere begroting op termijn, maar dat mag niet gebeuren op kap van de mensen.