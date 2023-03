Opnieuw trein ontspoord in Verenigde Staten, omwonenden geëvacueerd wegens ontploffingsgevaar

In het noorden van de Verenigde Staten is donderdagochtend een trein ontspoord, waarna verschillende wagons gevuld met ethanol vuur vatten. De omgeving werd geëvacueerd, zo meldt de politie.

De trein, die werd geëxploiteerd door spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe, week om 1 uur plaatselijke tijd in Raymond, in de staat Minnesota, van de rails af. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. Omdat diverse wagons met aan boord “een vorm van ethanol” inmiddels vuur hadden gevat, werd onmiddellijk overgegaan tot evacuatie van de omwonenden in een straal van 800 meter rond de plaats van het incident. Doden of gewonden zijn er volgens minister van Transport Pete Buttigieg niet gevallen bij het ongeval. Hij liet via Twitter ook weten de situatie “op de voet” te volgen.

Het incident doet denken aan een gelijkaardig ongeval twee maanden geleden met een ontspoorde goederentrein in East Palestine, in de deelstaat Ohio. Als gevolg van het ongeval ontstond er een grote brand en werden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. De trein in kwestie vervoerde vinylchloride, een kankerverwekkende en licht ontvlambare chemische stof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen.

De spoorwegautoriteiten lieten toen “gecontroleerd” vinylcholride ontsnappen uit de brandende wagons om een mogelijke explosie te voorkomen. Daarbij kwamen giftige dampen vrij in de lucht, wat de autoriteiten op veel kritiek kwam te staan. Sommige bewoners hebben sindsdien symptomen zoals hoofdpijn en huiduitslag, en zeggen te vrezen dat ze binnen enkele jaren kanker zullen kunnen krijgen. Er loopt intussen een onderzoek.

In de VS komt het wel vaker tot ontsporingen. Zo weken alleen al in 2022 zo’n 1.164 treinen van de rails af, goed voor gemiddeld drie per dag.