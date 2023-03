De Waalse zakenvrouw en filantrope Myriam Ullens is woensdag doodgeschoten door haar stiefzoon. De feiten zouden kaderen in uit de hand gelopen geld- en erfeniskwesties. Het fortuin ter discussie wordt geschat in de miljarden. Hoe kan het dat ruzies in zo’n context zo uit de hand kunnen lopen? Je zou denken dat er genoeg is voor iedereen. Toch?