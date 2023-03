YouTube en Instagram “niet opgezet” met Vlaamse verplichting om te investeren

Videoplatformen zoals YouTube en Instagram zijn niet opgezet met de plannen van de Vlaamse regering om ook hen te onderwerpen aan een investeringsverplichting in Vlaanderen. Dat zei minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering raakte het twee weken geleden eens over de uitbreiding van de Vlaamse stimulusregeling voor Vlaamse mediacontent. Tv-distributeurs Telenet en Proximus en streamingplatformen zoals Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en Streamz zullen meer moeten bijdragen. Bovendien zullen voortaan ook videoplatformen als Facebook, Instagram, YouTube en TikTok onder de regeling vallen. Die laatste betalen een percentage op hun lokale omzet dat varieert van 2 tot maximaal 4 procent, of kunnen - net zoals de andere spelers - kiezen voor een jaarlijks forfait van 6 miljoen euro aan Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

De regering diende het ontwerp van decreet nog niet in, toch leidde het donderdag al tot een debat in de commissie Media. Dalle zei daarbij dat de videoplatformdiensten al van zich lieten horen. Zo sprak hij bij zijn bezoek in het Amerikaanse San Francisco en omgeving vorige week met Meta (Facebook, Instagram) en Google (Youtube), die “allerhande bezwaren” formuleerden.

“De videosharingplatformen zijn kwaad op ons. Ze willen allemaal vanuit Londen en Silicon Valley met mij spreken, voor het eerst in hun geschiedenis, omdat wij de eerste zullen zijn om hen ook op die manier te laten bijdragen”, aldus de minister. Volgens hem is het standpunt van de internetreuzen dat Vlaanderen niet bevoegd zou zijn om een dergelijke investeringsverplichting op te leggen. “We gaan die wettigheid goed onderbouwen”, verzekerde Dalle. “Ik hoop dat het allemaal de juridisch toets doorstaat bij Europa. We hebben goede argumenten.”

De nieuwe regeling moet volgens de Vlaamse regering zorgen voor een verdubbeling van de investeringen in Vlaamse films en series. Volgens oppositiepartij Vooruit gaat het ontwerp echter niet ver genoeg: ook internetaanbieders zouden een bijdrage moeten leveren, als antwoord op het massale kabelknippen.

“We hebben bewust gekozen om de klemtoon te leggen op de streamingplatformen”, reageerde Dalle. “Het is daar dat de audiovisuele producties getoond worden.”