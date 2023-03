Poolse man leefde 13 jaar samen met gemummificeerd lichaam van moeder

Themabeeld — © via REUTERS

Een 76-jarige man in Polen heeft dertien jaar lang in hetzelfde huis geleefd als het lichaam van zijn overleden moeder. Dat blijkt donderdag uit een lokaal politieverslag. Hij zou haar zelf hebben opgegraven en vervolgens gebalsemd.

De zaak kwam aan het licht toen een familielid van de man zich vragen stelde bij zijn gedrag en de hulpdiensten belde. Toen ambulanciers het appartement binnenkwamen, troffen ze op een zetel de gemummificeerde vrouw aan.

DNA-onderzoek bevestigde dat het wel degelijk om de moeder ging en de politie besloot haar doodskist op te graven. “Toen de kist werd opengemaakt, bleek daar geen lichaam in te liggen”, aldus een woordvoerder van de openbare aanklager.

De man zou een eenzaat zijn geweest die zelden bezoek ontving. Omdat hij niet goed kon omgaan met het overlijden van zijn moeder, groef hij haar kort na de begrafenis op en behandelde haar lichaam met chemische producten.

De man is intussen opgenomen in een zorgtehuis en zal verder onderzocht worden door psychiaters vanwege het ontheiligen van een lijk. Het lichaam van de moeder zou weer ten ruste gelegd worden in haar graf.