Antwerp maakt al werk van volgend seizoen: Zweedse belofte Jacob Ondrejka (20) kwam al op bezoek

Antwerp heeft zijn oog laten vallen op Jacob Ondrejka (20). De Great Old onderhandelt met IF Elfsborg over de Zweedse vleugelaanvaller, die al een bezoekje bracht aan de Bosuil.

De beloftevolle vleugelaanvaller ontbrak donderdag op training bij Elfsborg omdat hij naar België reisde om zijn potentiële nieuwe club te bezoeken. De onderhandelingen met Antwerp vorderen goed. Ondrejka is grof wild op de transfermarkt, want eerder dit seizoen wilden onder meer de Nederlandse subtopper AZ en de Turkse topclub Besiktas hem binnenhalen.

Het contract van Ondrejka loopt op het einde van dit kalenderjaar af, maar als Antwerp hem al in de zomer wil binnenhalen, zal het nog een transfersom moeten betalen. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op 1,2 miljoen euro geschat.

International

Ondrejka komt sinds 2020 uit voor Elfsborg. In 30 wedstrijden scoorde hij vier keer en deelde hij drie assists uit vorig jaar. Begin dit jaar maakte hij zijn debuut voor de Zweedse nationale ploeg en scoorde hij meteen. De vaste waarden waren er toen echter niet bij, waardoor een heleboel jongeren hun kans kregen. De voorbije interlandperiode werd hij opnieuw voor de U21 opgeroepen. Komend weekend staat de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in Zweden op het programma, maar het is dus niet duidelijk of en hoelang Elfsborg nog op Ondrejka kan rekenen.