Haver- en kokosmelk krijgen in Nederland een belastingverhoging van 196 procent, “omdat het frisdranken zijn”

Staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen geeft aan het parlement toe dat de belastingverhoging niet om gezondheidsredenen wordt ingevoerd, maar om extra belastinginkomsten te krijgen. De hogere belasting moet op 1 januari 2024 ingaan.

Vanaf dat moment is er geen belasting meer op mineraalwater om gezonde keuzes aan te moedigen. Ook melk is uitgesloten van de belasting, omdat het een eerste levensbehoefte zou zijn. Zuiveldranken die ongeveer hetzelfde vet- en eiwitgehalte hebben, bijvoorbeeld chocolademelk, vallen ook niet onder de belasting.

Niet gezonder

Volgens van Ooijen is andere plantaardige melk niet gezonder dan dierlijke melk. “Het kabinet houdt de ‘Schijf van Vijf’ aan om te zien wat goed is voor mens en planeet. Een van de richtlijnen is: neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt. Plantaardige alternatieven hebben een andere samenstelling en de gezondheidseffecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht om er uitspraken over te doen.”

Sojamelk is daarin de enige uitzondering. “Volgens het voedingscentrum voldoen alleen soja- en erwtendranken aan de voorwaarden van het eiwitgehalte om een zuivelvervanger te zijn”, zegt Van Ooijen. “In de praktijk bevatten andere plantaardige alternatieven te weinig eiwitten.” Sojamelk zal daarom ook niet onder de belastingverhoging vallen.