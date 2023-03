“Betrapt toen hij geheime info probeerde te verkrijgen”: dit weten we over de Amerikaanse journalist die werd opgepakt in Rusland

Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich is donderdagnamiddag officieel gearresteerd in Moskou. Dat meldt het Russische staatsbureau TASS. De man werd volgens de Russische geheime dienst betrapt terwijl hij “geheime informatie probeerde te verkrijgen”. Hij is de eerste Amerikaanse journalist sinds de Koude Oorlog die in Rusland wordt vastgehouden voor spionage.