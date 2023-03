Beroep van Horeca Totaal afgewezen, Sligro mag Metro-winkels overnemen

De Antwerpse ondernemingsrechtbank sprak op 10 januari het faillissement uit van Makro Cash & Carry Belgium. Naast Makro-supermarkten bestond de groep ook uit vestigingen voor horecagroothandel (Metro). Negen van de elf Metro-groothandels werden overgenomen door de Nederlandse groep Sligro. Horeca Van Zon uit Limburg nam de vestiging over in Evergem (Oost-Vlaanderen).

Horeca Totaal kon in januari een Metro-vestiging in Antwerpen inlijven. Maar de Bruggelingen stelden zich wel vragen bij de overnames door Sligro en Van Zon, waaronder de overname van de Metro-vestiging in Luik. Horeca Totaal vreesde dat Sligro een monopolie zou krijgen in de regio rond Luik. Daar ging het Antwerpse Hof van Beroep niet mee akkoord.

Voor Sligro kan er nu niet veel meer mislopen. Concurrentiewaakhond BMA (Belgische Mededingingsautoriteit) moet zich wel nog uitspreken, al was de ondernemingsrechtbank vorig jaar van oordeel dat de overnames konden doorgaan. Daarnaast kan Horeca Totaal ook nog in Cassatie gaan, al lijkt die kans klein.