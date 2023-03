Batterijen van Cercle Brugge en coach Miron Muslic zijn opgeladen voor eindsprint reguliere competitie: “Nu kroon op het werk zetten”

Bij Cercle Brugge zijn de batterijen opgeladen om de laatste rechte lijn richting top acht in te zetten. Drie vrije dagjes thuis bij het gezin in Oostenrijk kwamen net op tijd voor trainer Miron Muslic om bij te tanken voor de laatste vier opdrachten van de reguliere competitie. Cercle is er klaar voor.

Zonder kleppers als Daland, Denkey, Siquet, Ueda en Deman won Cercle vorige vrijdag vriendschappelijk met 0-4 op het oefencomplex van OHL in Oud-Heverlee. De perfecte generale repetitie voor de komst van KV Kortrijk zaterdagmiddag, maar ook de ideale start van een broodnodig verlengd weekend.

“Het heeft inderdaad iedereen deugd gedaan”, genoot Miron Muslic donderdagmiddag nog duidelijk na. “We hadden er ook allemaal behoefte aan. Het waren sinds de WK-break drie lange en intense maanden waarbij we dag in dag uit op mekaars lip leefden. Dan is het goed om even afstand te kunnen nemen en er een paar dagjes tussenuit te gaan.”

Muslic trok naar zijn gezin in Oostenrijk, waar hij kon genieten van de nestwarmte, spelen met de kinderen, lekker eten en een paar stevige wandelingen. Maar mooie liedjes duren niet lang en dinsdag was het in Brugge weer business as usual met meteen twee stevige trainingen. De andere dagen stond er één sessie op het programma en vrijdag trekt de groep op afzondering naar het Mercure Hotel in Blankenberge. Dat is al enige tijd geleden, maar nu willen ze bij Cercle absoluut niks aan het toeval overlaten. “Het is ook goed om dan allemaal samen en in alle rust de match voor te bereiden, samen te eten en te slapen”, vindt Muslic, die met eigen ogen zag dat Kortrijk een stevige brok is.

Beloning en bekroning

Samen met zijn vriend en conditietrainer Eddie Lattimore woonde Muslic twee weken geleden vanop de persbanken de match tussen Kortrijk en Club Brugge bij. “Ik zag een prima wedstrijd van Kortrijk en ze wonnen verdiend. Zo konden ze een goede stap richting behoud zetten, maar ze zijn er nog niet en wij dus ook niet in die strijd om de achtste plaats. Het zal dus inderdaad een match met veel intensiteit worden en wie het meest intensiteit aan de dag zal leggen, maakt het meeste kans om te winnen. En met wat ik deze week op training zag, heb ik er goede hoop op dat dit Cercle wordt, want tot mijn voldoening zag ik heel veel honger en grinta op training.”

Muslic zette zijn groep dus weer op scherp voor het slot van de reguliere competitie. “Dit is nu al een geslaagd seizoen voor ons, maar het kan nog mooier worden als we ons kunnen plaatsen voor die Europe play-offs. Heel Cercle verlangt hiernaar en het zou ook de beloning en bekroning zijn voor vele maanden hard werken en een unieke terugkeer van de laatste plaats naar de achtste.