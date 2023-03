President Xi Jinping is China aan het voorbereiden op oorlog, zegt toonaangevend tijdschrift

Steeds meer indicaties wijzen erop dat Chinees president Xi Jinping zijn land aan het voorbereiden is op een oorlog, dat schrijft het invloedrijke Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs. Hij hintte daar in vier verschillende toespraken naar, zeggend dat de Chinezen moeten “durven vechten”. Ook kondigde de regering aan het defensiebudget te verhogen en openden sinds december verschillende rekruteringscentra in het land.