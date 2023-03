Modou Tambedou, de jonge krachtpatser van Essevee, lijkt stilaan opnieuw klaar voor de strijd: “Ik kijk uit naar samenspelen met Ruud Vormer”

Sinds Tambedou rond de jaarwisseling uitviel met een stressfractuur aan de enkel, moest hij van de zijlijn toekijken hoe zijn ploegmakkers keihard strijd leverden tegen de degradatie. “Ik voel me echt goed en na drie maanden ben ik stilaan weer de oude. Na die operatie mocht ik zeker geen stappen overslaan. Gelukkig werd ik goed bijgestaan door de medische staf van de club en nu sta ik echt dicht bij mijn terugkeer. Binnen een tiental dagen hoop ik ook effectief opnieuw bij de selectie te komen.”

Hierdoor is het ook nog altijd wachten op een eerste wedstrijd waarbij Tambedou aan de zijde van ancien Ruud Vormer kan aantreden. “Veel mensen wijzen me daar op”, lacht Tambedou. “Ik moet nu wel wachten op groen licht van de medische staf. Ik heb vier maanden met pijn gespeeld en het was uitgesloten dat ik nog verder zou spelen. Uiteraard kijk ik ook uit naar het samenspelen met Ruud. Hij heeft me ook van dag één gesteund in mijn herstel en dat vergeet ik nooit.”

Ondertussen moest Tambedou ook lijdzaam toezien hoe zijn landgenoot, coach en mentor Mbaye Leye afscheid moest nemen van Essevee. “Dat is helaas eigen aan het profvoetbal. Hij heeft me formidabel geholpen en ik waardeer hem ook echt enorm als mens. Hij stond me ook echt bij in de periode dat ik onder het mes moest. Ik sprak hem dan ook nog na zijn ontslag, want ik wilde hem ook absoluut bedanken voor alles.”

Toch toont de 19-jarige middenvelder ondanks alles bijzonder veel zin voor realisme. “Profvoetbal is nu eenmaal een harde wereld. Ik heb ook al aan den lijve ondervonden dat je elke dag opnieuw moet knokken. Gelukkig spreken hier veel mensen Frans, dat was in Italië niet altijd het geval. Daarom had ik het daar soms enorm lastig, maar je krijgt nu eenmaal niets cadeau. Dat heb ik ook telkens voor ogen gehouden toen ik revalideerde. ”

“We mogen in deze fase geen stappen overslaan. Het zal nog wel even duren vooraleer je de echte Modou Tambedou zal terugzien” Modou Tambedou , Zulte Waregem

Uiteraard beseft Tambedou dat hij niet mag verwachten dat hij nu ook al meteen zijn topniveau haalt, maar hij brandt wel van ambitie om zijn team te helpen in de degradatiestrijd. “Ik moet inderdaad geduldig zijn. Ondertussen sprak ik ook met coach D’Hollander. Normaal zal ik allicht ook eerst een rol krijgen als invaller. We mogen in deze fase geen stappen overslaan. Het zal nog wel even duren vooraleer je de echte Modou Tambedou zal terugzien.”

Vrijdagavond ontvangt Zulte Waregem met Antwerp een zeer sterke tegenstander, maar Tambedou lijkt rotsvast overtuigd van de winstkansen van Essevee. “Uiteraard wil ik het team zo snel mogelijk helpen en ik geloof rotsvast in de goede afloop. We hebben echt genoeg kwaliteit om het behoud te verzekeren. Antwerp is uiteraard een topclub, maar wij bewezen al eerder dat we dan vaak net op ons best zijn. Waarom zouden we dan niet gewoon de drie punten thuis kunnen houden?”