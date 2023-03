Frans bondscoach Didier Deschamps dient klacht in tegen journalist wegens smaad: “Aangevallen op zijn eerlijkheid”

Riolo had in de periode van het WK voetbal in Qatar scherpe kritiek op Didier Deschamps rond de situatie van Karim Benzema. De spits van Real Madrid blesseerde zich nog voor de eerste groepswedstrijden gespeeld waren en zag zijn WK in rook opgaan. Franse media berichtten toen dat Benzema wel bij de groep wilde blijven, maar dat Deschamps daar anders over besliste. Iets wat de bondscoach in een interview met Le Parisien ontkende: “Karim vertelde me zelf dat zijn WK erop zat”, klonk het toen. Toen Frankrijk het tot in de finale schopte, was het een optie om de opnieuw fitte Benzema te laten terugkeren in de selectie, maar zo ver kwam het niet.

Een zaak die Frankrijk in zijn greep had en waarover Riolo zich onlangs nog eens uitte in het programma Actua Foot. “Deschamps heeft ons toen van A tot Z voorgelogen, maar liegen is iets waar hij perfect mee omgaat”, sneerde Riolo naar de Franse bondscoach. Verder had Riolo ook nog andere uitspraken gedaan, onder meer dat “Noël Le Graët (de inmiddels afgetreden bondsvoorzitter, red.) de marionet was van Deschamps”.

Deschamps besliste daarop om stappen te ondernemen tegen de Franse journalist en columnist en hem aan te klagen voor smaad. “Didier heeft geen probleem met kritiek maar hier wordt hij aangevallen op zijn eerlijkheid en zijn oprechtheid. Meneer Riolo zegt dat Deschamps een manipulator en een leugenaar is, dat zijn ongehoorde uitlatingen”, klinkt het bij de advocaat van de Franse bondscoach.