Jack (11) overleden na ongeval met muur op lagere school in Ekeren: “Hij heeft gevochten als een leeuw, tot op het einde”

Jack, de 11-jarige jongen die dinsdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een tragisch ongeval op een lagere school in Ekeren, is overleden. Dat bevestigen politie en parket donderdagavond. “Bedankt dat we jouw ouders mochten zijn”, zegt de mama van Jack in een emotioneel bericht op Facebook.

Het ongeval in de Sint-Vincentschool, aan de Leugenberg in Ekeren, vond dinsdagmiddag plaats aan het einde van de schooldag. Op de speelplaats van de school viel een nieuwgebouwde muur om en belandde de 11-jarige Jack eronder. De school verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Jack werd zwaargewond en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

“Vandaag moesten we afscheid nemen van Jack, die een ongelijke strijd verloor na een onwezenlijk ongeval”, bevestigt zijn oom Yuri. “Jack was niet zomaar Jack. Jack was gemaakt uit het materiaal waar alleen superhelden van gemaakt worden: een 11-jarige topper samengesteld uit pure goedheid, beleefdheid, ijver en sportiviteit. Superkrachten die zullen doorleven bij de talloze kinderen die hij als orgaandonor zal redden, want dat doen superhelden nu eenmaal. De leegte is enorm. Het gemis begint nog maar pas. Laat ons allemaal proberen half de superheld te zijn die Jack was. We gaan je ongelofelijk missen.”

(Lees verder onder de afbeelding)

De ouders gaven de toestemming om de foto van Jack te geven. Hij voetbalde bij Kapellen, maar trainde sinds dit seizoen geregeld mee bij de RAFC Academy. — © rr

De mama van Jack postte donderdag een emotioneel bericht op Facebook waarbij ze ook een foto van in het ziekenhuis plaatste: “Vanmiddag om 13u kregen we het bericht dat onze allerliefste Jack niet meer zal wakker worden. Hij heeft, zoals altijd, gevochten als een leeuw tot op het einde in deze oneerlijke strijd. Allerliefste vriend, bedankt dat we de ouders mochten zijn van zo’n ideale zoon als jij. Slaap nu maar zacht, je hebt het verdiend.”

(Lees verder onder de afbeelding)

© Joris Herregods

Jack voetbalde bij Royal Cappellen FC. “In de eerste plaats wil de club haar diepste medeleven betuigen aan de ouders en het zusje van Jack. Zij is ook actief bij geel-rood. Cappellen FC zorgt, in samenwerking met het Berrefonds, voor begeleiding voor haar jeugdspelers in deze moeilijke omstandigheden”, laat de club weten.

Jack trainde sinds dit seizoen ook geregeld mee bij de RAFC Academy, de jeugdacademie van Antwerp. De supporters van Antwerp zullen vrijdag tijdens de match op Zulte Waregem in de elfde minuut “You’ll Never Walk Alone” zingen om de familie en vrienden van Jack een hart onder de riem te steken.

Buitenklas

Het blijft onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Het gerechtelijk lab en een bouwkundig deskundige gingen op vraag van het Antwerps parket langs voor verder onderzoek. Alles wijst voorlopig in de richting van een tragisch voorval. De muur werd begin dit schooljaar opgetrokken als onderdeel van een project waarbij de school de speelplaats wilde opleuken en vergroenen.