De thuiswedstrijd tegen Eupen van 19 maart was meteen de laatste van Michael Ngadeu in Gentse loondienst. De 32-jarige Kameroense verdediger ruilt de Buffalo’s in voor het Chinese Beijing Guoan. Een fikse tegenvaller voor AA Gent, dat in de eindsprint richting Champions’ play-offs niet langer kan rekenen op zijn ervaren rots in de branding.