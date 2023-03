Shakhtar Donetsk klaagt bij Europese Commissie over FIFA na misgelopen inkomsten

Shakhtar Donetsk heeft bij de Europese Commissie een klacht over de FIFA ingediend. De club uit Oekraïne is naar eigen zeggen 40 miljoen euro aan transfersommen en andere inkomsten misgelopen door regelgeving van de Wereldvoetbalbond.

De FIFA besloot na het uitbreken van de oorlog dat buitenlandse voetballers uit Oekraïne en Rusland mochten vertrekken. De Wereldvoetbalbond schortte aanvankelijk de contracten van buitenlandse spelers en coaches op tot 30 juni vorig jaar en gaf later buitenlanders de mogelijkheid om hun contracten eenzijdig op te zeggen tot 30 juni komend jaar, als er geen overeenstemming met de club is bereikt.

Shakhtar raakte onder anderen David Neres, Tete en Dentinho kwijt sinds de invasie in februari vorig jaar. De club probeerde de 40 miljoen euro vergeefs op de FIFA te verhalen. De Wereldvoetbalbond verklaarde dat de maatregelen een onvermijdelijk gevolg waren van de situatie in Oekraïne.

Shakhtar stapte ook naar het TAS. Maar het internationale sporttribunaal bekrachtigde de regels van de FIFA. Zonder veel buitenlandse sterren werd Shakhtar eerder deze maand door Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League. De club verloor met 7-1 in De Kuip, na een gelijkspel in het eerste duel (1-1).