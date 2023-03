Het Groot Licht moet Dender in 1B houden. Timmy Simons (46) verbaasde onlangs heel het land met zijn zangkunsten in The Masked Singer, maar nu staat hij liever weer als coach in de spotlights. Een gesprek zonder valse noten over 1B, een bezoekje aan Clement, nachtelijke looptochten en een snuifje Club Brugge en Zulte Waregem. “Bij Dender zing ik alleen nog in de douche.”