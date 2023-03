Nul minuten onder Tedesco, 19 minuten bij Dortmund sinds het WK: wat scheelt er met Thomas Meunier? “Fans zien hem nu al als ex-speler”

Thomas Meunier (31) is één van de vier Rode Duivels die de voorbije interlandperiode geen minuut mocht meespelen. Dat is niet bepaald verrassend, want bij Borussia Dortmund zit de rechtsback aan negentien luttele speelminuten sinds de hervatting na het WK. Met de topper tegen Bayern München in zicht: waar is de Meunier van weleer gebleven? “Hij heeft nooit veel moeite gedaan om hier een blijvende indruk na te laten.”