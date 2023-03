Reconstructie: de marathon van De Croo met verscheurd papier, woedeaanvallen en de kus van de overwinning

Gemberthee, een uitzinnige minister, verscheurde papieren, de kus van de overwinning en vervelende toiletbezoekjes. De ellenlange en nachtelijke onderhandelingen over de begroting hadden weer alles om de mythe te ontkrachten dat de Wetstraat een saaie boel is. Voor de zoveelste keer sleepte premier Alexander De Croo pas na een marathonvergadering en veel Grieks drama een akkoord uit de brand over de begroting. “Ik geloofde er nochtans niet meer in en zei tegen de premier: ‘Stop ermee, dit heeft geen zin meer.’”